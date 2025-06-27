Выдача кредиток в России упала до минимума с начала 2021 года

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а также высокую ключевую ставку, которая резко снизила доступность кредитов в стране и привела к заметному росту рыночных ставок. Ряд аналитиков сходится во мнении, что подобная ситуация на внутреннем рынке будет фиксироваться еще долго. В обозримой перспективе ожидать полноценного кредитного ренессанса в РФ не стоит, заявил представитель ВТБ. По его мнению, ставки по кредитам и кредитным картам в стране еще долго будут находиться на «экстравысоком» уровне.