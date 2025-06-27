В США начали продавать футболки с фото Трампа и надписью «Папочка»

Как пишет издание The Independent, на одежде размещен снимок, сделанный при аресте Трампа. Цвет футболки — красный. Кроме того, в описании указывается, что она сделана в США.
Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Ирана и Израиля с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться».
Сам Трамп позднее согласился сравнить себя с «папочкой», без которого НАТО пришлось бы тяжело.
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