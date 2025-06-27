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В США начали продавать футболки с фото Трампа и надписью «Папочка»

На сайте официального мерча президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса появилась футболка с надписью «Папочка» со снимком главы Белого дома.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Trump War Room

Как пишет издание The Independent, на одежде размещен снимок, сделанный при аресте Трампа. Цвет футболки — красный. Кроме того, в описании указывается, что она сделана в США.

Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Ирана и Израиля с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться».

Сам Трамп позднее согласился сравнить себя с «папочкой», без которого НАТО пришлось бы тяжело.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».