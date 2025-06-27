Цена золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 9.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 47,48 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,42%, до 3 300,52 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достиг минимальной отметки в 3 298,6 доллара.
В последний раз золото торговалось на таком уровне 30 мая 2025 года.
Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% — до 36,325 доллара.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Узнать больше по теме
Фьючерс: что это и как его используют на срочном рынке
Торговля на срочном рынке привлекает высокой доходностью, но требует глубокого понимания стратегий и рисков. Одним из биржевых инструментов для краткосрочных инвестиций выступает фьючерс. Расскажем, в чем его особенности.Читать дальше