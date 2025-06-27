Степашин сравнил ситуацию с ключевой ставкой сейчас и в 1999 году

После снижения ставки глава «Северстали» Александр Шевелев выразил надежду, что «вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики». «Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью», — отметил он.