Стало известно, за какие посты в cоцсетях могут оштрафовать на 500 тыс. руб

«Размещение прайс-листов, фото с результатами работы, ссылок на мессенджеры — все это может быть квалифицировано как продвижение услуг. Особенно если профиль используется в профессиональных целях. Объем российского рынка инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров в соцсетях) в 2024 году составил 58 млрд рублей. При этом на Instagram* пришлось 11,5−11,6 млрд рублей — это примерно 20% от общего объема инвестиций. Поэтому важно регулировать информационное пространство и защитить население от рисков, связанных с экстремистскими платформами в России. Каждый пост становится частью публичного пространства и может повлечь юридические последствия», — подчеркнул Никитин.