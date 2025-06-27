Россиян научили, как распознать мошеннические приложения банков

Но все же есть сигналы, на которые стоит обратить внимание. В названиях таких приложений часто встречаются орфографические ошибки, а в описании — неестественный язык и путаная информация. Отзывы — еще один маркер: у фальшивок их обычно очень мало, и почти все — негативные.