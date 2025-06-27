Россиян научили, как распознать мошеннические приложения банков

Мошенники вышли на новый уровень — они создают поддельные мобильные приложения банков, которые внешне почти не отличаются от настоящих. Копируется интерфейс, логотип и цветовая схема, из-за чего распознать подделку с первого взгляда крайне сложно.
Но все же есть сигналы, на которые стоит обратить внимание. В названиях таких приложений часто встречаются орфографические ошибки, а в описании — неестественный язык и путаная информация. Отзывы — еще один маркер: у фальшивок их обычно очень мало, и почти все — негативные.
Особенно осторожными стоит быть пользователям iPhone. Согласно данным ИА DEITA.RU, официальных банковских приложений для этой платформы в некоторых случаях может не быть вовсе, а значит — любое найденное в App Store приложение может оказаться вредоносным.
Злоумышленники используют такие программы для кражи персональных данных. При установке приложение может запрашивать все: ФИО, номер карты, CVV-код. Некоторые из них работают как шпионские — собирают информацию с устройства и пересылают ее на мошеннические серверы.
Хуже всего, что при авторизации пользователь может получить фальшивое SMS с кодом, который, будучи введенным, даст злоумышленникам доступ, например, к аккаунту на «Госуслугах».
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