Россиянам объяснили, почему важно держать пин-код в секрете

Есть данные, которые должен знать только владелец карты. Их разглашение открывает мошенникам прямой доступ к вашим деньгам. К этой информации относятся: ПИН-код карты, CVV-код (три цифры на обороте), пароли и коды из СМС и push-уведомлений (в том числе для входа в мобильное приложение банка).
Достаточно, чтобы злоумышленник узнал номер вашей карты и хотя бы один из этих параметров — и он сможет совершать покупки, снимать деньги, оплачивать услуги. Особенно критична ситуация, если в его руках окажется и сама карта.
ПИН-код — это ключ к карте. Он подтверждает оплату в магазинах и позволяет снимать наличные в банкомате. Если злоумышленник получит карту и ПИН одновременно, он сможет обеспечить полный контроль над вашими средствами — будь то деньги на ипотеку, зарплата, перевод от бизнес-партнера или кредитные средства.
В случае кражи кредитной карты ситуация особенно неприятная: мошенник тратит средства банка, но вернуть их будет не так просто. Придется доказать, что карта хранилась надежно, а ПИН не был записан рядом, не передавался другим лицам и не разглашался.
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