Россиянам объяснили, почему важно держать пин-код в секрете

Есть данные, которые должен знать только владелец карты. Их разглашение открывает мошенникам прямой доступ к вашим деньгам. К этой информации относятся: ПИН-код карты, CVV-код (три цифры на обороте), пароли и коды из СМС и push-уведомлений (в том числе для входа в мобильное приложение банка).