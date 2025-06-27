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Россиянам объяснили, почему важно держать пин-код в секрете

Банковской картой оплачивают ипотеку, получают зарплату, делают повседневные покупки, берут кредиты, копят бонусы и мили. У многих людей — сразу несколько карт: дебетовые, кредитные, виртуальные, корпоративные. Каждая из них имеет собственный ПИН-код. Финансы Mail разбирались, почему его нужно хранить в тайне.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Есть данные, которые должен знать только владелец карты. Их разглашение открывает мошенникам прямой доступ к вашим деньгам. К этой информации относятся: ПИН-код карты, CVV-код (три цифры на обороте), пароли и коды из СМС и push-уведомлений (в том числе для входа в мобильное приложение банка).

Достаточно, чтобы злоумышленник узнал номер вашей карты и хотя бы один из этих параметров — и он сможет совершать покупки, снимать деньги, оплачивать услуги. Особенно критична ситуация, если в его руках окажется и сама карта.

ПИН-код — это ключ к карте. Он подтверждает оплату в магазинах и позволяет снимать наличные в банкомате. Если злоумышленник получит карту и ПИН одновременно, он сможет обеспечить полный контроль над вашими средствами — будь то деньги на ипотеку, зарплата, перевод от бизнес-партнера или кредитные средства.

В случае кражи кредитной карты ситуация особенно неприятная: мошенник тратит средства банка, но вернуть их будет не так просто. Придется доказать, что карта хранилась надежно, а ПИН не был записан рядом, не передавался другим лицам и не разглашался.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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