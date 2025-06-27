Путин: Запад не может отказаться от российских энергоносителей

«Если посмотреть на статистику, объем закупаемого газа-то увеличился за счет СПГ. Европа больше стала покупать. Вот сегодня 400 с лишним евро за тысячу кубов», — указал президент. «Сейчас чуть-чуть припала цена на нефть. Ну, не чуть-чуть, а там с 75 до 65 или 66. Сколько сейчас? Колеблется все время. А если что-нибудь еще произойдет на том же Ближнем Востоке? Что будет? И нашу нефть прикроют?» — задался он риторическим вопросом. «Хотя это не удастся им сделать. Просто это по факту невозможно на сегодняшний день», — заявил Путин.