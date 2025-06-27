Пакет брать будете? ЕС готовит новый удар по российской банковской системе

Второе: Фон дер Ляйен имела в виду расширение списка банков для ограничения транзакций. Этот вариант хуже, так как именно около 20 частных банков пока не под запретом, и среди них Райффайзен, ОТП, ЮниКредитБанк и ряд других. Эта мера значительно хуже для нас, но и вероятность ее принятия крайне мала, так как эти банки в структуре имеют иностранных акционеров как раз из европейских стран".