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Минцифры предложило лишать лицензий операторов связи с «темным» прошлым

Минцифры инициировало внесение изменений в Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ, предусматривающих введение запрета на выдачу и использование ранее выданных лицензий на оказание услуг связи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, если среди их топ-менеджеров, владельцев или бенефициаров есть лица с неснятой судимостью за экономические преступления или преступления против государственной власти.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на соответствующий законопроект, пояснительную записку и сводный отчет, опубликованные на портале нормативно-правовых актов, инициатива направлена на противодействие мошенничеству и предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем.

В Минцифры подчеркивают, что предлагаемые меры призваны усилить контроль и повысить уровень доверия к отрасли в целом. По оценке экспертов, законопроект, прежде всего, затронет небольших и региональных операторов, поскольку крупные компании традиционно уделяют особое внимание подбору топ-менеджеров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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