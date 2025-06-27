Минцифры предложило лишать лицензий операторов связи с «темным» прошлым

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на соответствующий законопроект, пояснительную записку и сводный отчет, опубликованные на портале нормативно-правовых актов, инициатива направлена на противодействие мошенничеству и предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем.
В Минцифры подчеркивают, что предлагаемые меры призваны усилить контроль и повысить уровень доверия к отрасли в целом. По оценке экспертов, законопроект, прежде всего, затронет небольших и региональных операторов, поскольку крупные компании традиционно уделяют особое внимание подбору топ-менеджеров.
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