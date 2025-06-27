Курс рубля с 1 июля 2025 года: прогноз эксперта

«Мы полагаем, что в июле курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что в июле рубль будет торговаться в диапазоне 10,5−11,4 за юань, 75−82 за доллар, 88−96 за евро». — отметил эксперт.
С начала года к концу июня рубль укрепился к доллару на 23%, несмотря на снижение нефтяных цен Brent на 9%.
Основную поддержку рублю оказывают жёсткая денежно-кредитная политика, ожидания улучшения отношений РФ-США, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 7,4 млрд руб. в день).
Высокая рублевая ключевая ставка (сейчас 20%) продолжит удерживать рубль крепким. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 25 июля Банк России снизит ключевую ставку на 100−200 б.п., до 18−19% (пока снижение на 100 б.п. выглядит более вероятным).
Тем не менее, ключевая ставка останется на крайне высоком уровне.
С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под ~18−19% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
Из-за высокой ключевой ставки и ожиданий улучшения в геополитике экспортёры продают повышенную часть валютной выручки. Это поддерживает рубль, даже несмотря на снижение сырьевых цен.
В пользу нефтяных цен остаётся напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
«Негативным фактором для рубля выступает сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков», — добавил Михаил Васильев.
В конце июля рубль получит поддержку со стороны налогового периода — до 28 июля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.
Валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта и следить за развитием геополитической ситуации.
При администрации Трампа активизировались переговоры России и США, причем стороны обсуждают не только украинский конфликт, но и взаимодействие в других областях.
Прогресс в переговорах РФ-США-Украина может привести к дальнейшему укреплению рубля на ожиданиях притока иностранного капитала.
Кроме этого, спекулятивный иностранный капитал может просачиваться на российский рынок через дружественные юрисдикции в расчёте на потепление отношений РФ-США и частичное смягчение санкций.
От крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортёры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более быстрого снижения ключевой ставки.
В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортёров. Поэтому власти могут задействовать разные механизмы для сдерживания укрепления рубля.
Такими мерами могут стать словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции.
«Эти меры, на наш взгляд, являются эффективными и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля». — подытожил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».