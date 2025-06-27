Курс рубля с 1 июля 2025 года: прогноз эксперта

«Мы полагаем, что в июле курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что в июле рубль будет торговаться в диапазоне 10,5−11,4 за юань, 75−82 за доллар, 88−96 за евро». — отметил эксперт.