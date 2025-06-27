Китай подтвердил заключение новой торговой сделки с США

В ведомстве уточнили, что решение было принято по итогам торговых и экономических консультации двух стран в Женеве и в Лондоне, а недавно стороны «дополнительно согласовали детали рамок соглашения».
Кроме того, сказано в сообщении, 5 июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы пришли к «важному консенсусу» о необходимости заключить новое торговое соглашение.
Ранее представитель Белого дома сообщал, что США и Китай достигли нового понимания в рамках реализации Женевского соглашения. Речь шла о торговых переговорах, которые состоялись в мае и привели к временному перемирию между странами.
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