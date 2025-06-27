Из России могут уйти недобросовестные застройщики

«Проблема [возможного массового банкротства застройщиков] связана в том числе и с тем, что государство много лет раздавало кредитные деньги строительным компаниям, а теперь пытается плавно снизить поддержку отрасли. ЦБ и Минфин понимают это. Не исключено, что банкротств застройщиков будет много, но они будут в регионах и под надзором регуляторов» — подчеркивает эксперт.