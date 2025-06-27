Из России могут уйти недобросовестные застройщики

С российского рынка могут уйти небольшие и недобросовестные девелоперы, что приведет к консолидации строительного сектора, усилению контроля за эскроу-счетами и финансированием, а также к оздоровлению рынка. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
«Проблема [возможного массового банкротства застройщиков] связана в том числе и с тем, что государство много лет раздавало кредитные деньги строительным компаниям, а теперь пытается плавно снизить поддержку отрасли. ЦБ и Минфин понимают это. Не исключено, что банкротств застройщиков будет много, но они будут в регионах и под надзором регуляторов» — подчеркивает эксперт.
Селезнев считает, что в условиях текущей рыночной конъюнктуры с рынка, скорее всего, будут вытеснены мелкие и недобросовестные девелоперы, ранее допускавшие затягивание сроков строительства.
Он подчеркнул, что сегодня устойчивость строительных компаний напрямую связана с устойчивостью банковского сектора. Кредитные организации сформировали значительные ипотечные портфели на объекты новостроек под залог государственной поддержки и субсидирования ставок по ипотеке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»