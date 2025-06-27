Подсчитано, сколько нужно денег для комфортной пенсии в Великобритании

Эти цифры ежегодно публикует отраслевой орган — Ассоциация пенсий и пожизненных сбережений (Pensions and Lifetime Savings Association, PLSA).
В последнем отчёте было указано, что паре необходимо 21 600 фунтов для минимального уровня жизни, 43 900 фунтов — для умеренного и 60 600 фунтов — для комфортного. Хотя эти показатели служат полезным ориентиром, критики отмечают, что они не учитывают индивидуальные обстоятельства.
Например, Джейсон Холландс, управляющий директор в Evelyn Partners, заявил в интервью Daily Mail, что на пенсии даже доход в размере 60 600 фунтов может не показаться комфортным, если по сравнению с рабочими годами эта сумма — лишь малая часть прежнего дохода.
Однако расчёты, проведённые компанией Hargreaves Lansdown и опубликованные в новом отчёте о достаточности пенсий (Pension Adequacy report) в партнёрстве с аналитической фирмой Oxford Economics, призваны учитывать личные обстоятельства, пишет Daily Mail.
Их формула основывается на том, одинок ли человек и, следовательно, несет ли он более высокие расходы на содержание дома, или состоит в браке и разделяет расходы, а также арендует ли он жилье или являетесь его владельцем.
Так, например, если британец владеет домом в одиночку, ему потребуется минимальный доход в размере 13 950 фунтов стерлингов, а если состоит в браке, то минимум 21 540 фунтов стерлингов на двоих.
Согласно этим расчётам, люди с низкими доходами гораздо более вероятно достигнут своей целевой суммы дохода на пенсии, чем это предполагают рекомендации PLSA.
Это объясняется тем, что ваше представление о том, что такое умеренный уровень жизни, может быть более скромным, если вы уже живёте с низким доходом, продолжая работать, говорится в материале Daily Mail.