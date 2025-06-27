Раскрыто, подешевеют ли квартиры из-за отмены комиссий для застройщиков

По ее словам, ситуация на рынке новостроек и вторичного жилья регулируется разными механизмами — как с точки зрения предложения, так и спроса. И хотя отмена комиссий действительно немного снижает нагрузку на строительные компании, говорить о массовом удешевлении жилья не приходится.
«Застройщики используют точечные скидки и промоакции, чтобы подогреть спрос, который немного ослаб. Но общее число сделок остается высоким. А на фоне дефицита предложения это только усиливает рост цен», — отметила Сорокина.
Эксперт добавила, что банки рассчитывали через отмену сборов на застройщиков немного разгрузить конечного покупателя. Однако условия ипотеки — ставки, первоначальный взнос и прочее — остались прежними. В результате рыночная цена жилья осталась почти без изменений.
По прогнозу аналитика, во втором полугодии 2025 года новостройки могут подорожать в среднем на 3−5% по стране. На вторичном рынке рост может быть выше — до 6%, особенно в мегаполисах, где наблюдается хронический дефицит доступного жилья.
«Спрос на квартиры с вменяемой ценой в крупных городах остаётся стабильным. Это главный фактор, подталкивающий цены вверх», — считает Сорокина.
По последним данным ЦБ и Cbonds, квадратный метр в новостройках сейчас обходится в среднем в 202 тыс. рублей. На вторичном рынке — около 127 тыс. рублей. То есть новая квартира площадью 49 кв. м может стоить чуть менее 10 млн рублей, тогда как вторичка с той же площадью — около 6,2 млн.
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