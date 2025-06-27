Раскрыто, подешевеют ли квартиры из-за отмены комиссий для застройщиков

По последним данным ЦБ и Cbonds, квадратный метр в новостройках сейчас обходится в среднем в 202 тыс. рублей. На вторичном рынке — около 127 тыс. рублей. То есть новая квартира площадью 49 кв. м может стоить чуть менее 10 млн рублей, тогда как вторичка с той же площадью — около 6,2 млн.