Эксперт рассказала, как превратить дачу в «золотую жилу»

По словам эксперта, можно сдать дачу в аренду за 5−15 тысяч рублей в сутки в сезон или от 50−60 тысяч рублей в месяц.
«На аренде коттеджей можно заработать больше — 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют на сезон — с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тыс. рублей в среднем, но на посуточной аренде можно заработать и больше. В этом году цена аренды скорее всего еще больше возрастет», — отметила экономист.
Помимо этого, россияне могут заработать, занявшись рассадой томатов с последующей продажей.
Согласно оценке экономиста, в стандартной теплице 3*6 можно вырастить до 180 корней рассады томатов. Лебединская уточнила, что при средней цене реализации выручка может составить 12,6 тыс. рублей. После продажи рассады на освободившееся место можно посадить томаты на продажу. При средней урожайности 20 кг/1 кв. м с теплицы 3*6 метров можно получить 72 тыс. рублей выручки. Две теплицы дадут соответственно и двойную выручку, заключила экономист.
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