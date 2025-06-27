Эксперт рассказала, как превратить дачу в «золотую жилу»

«На аренде коттеджей можно заработать больше — 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют на сезон — с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тыс. рублей в среднем, но на посуточной аренде можно заработать и больше. В этом году цена аренды скорее всего еще больше возрастет», — отметила экономист.