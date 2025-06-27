В Госдуме развеяли мифы о цифровом рубле

«Цифровой рубль — это рубль, только в виде уникального цифрового кода, который хранится прямо на счете у Банка России. Купюры остаются, банковские карты никуда не денутся, но появляется еще одна форма денег. Пользователь заходит в приложение своего банка, выбирает “Пополнить кошелек цифрового рубля” и переводит туда, скажем, сто рублей со своей карты или счета — операция занимает секунду», — отметил он.
Как добавил парламентарий, после этого цифровыми рублями можно заплатить на кассе, просто отсканировав QR код, или мгновенно отправить их другому человеку. Комиссии для граждан нет, а магазин платит заметно меньше, чем за привычный эквайринг, поэтому постепенно подключает новый способ оплаты.
По словам депутата, один из распространенных мифов — страх, что государство сможет в любой момент изъять средства или ограничить их использование, указал депутат.
«Цифровой рубль — это такая же законная форма валюты, как наличные и безналичные деньги. Он эмитируется Центральным банком, и все операции с ним регулируются федеральным законодательством. Принудительное списание невозможно без предусмотренного законом основания, все одинаково со счетом в обычном банке», — пояснил парламентарий.
Другой частый вопрос — «не исчезнут ли мои деньги, если банк отключит приложение», рассказал Говырин.
«Цифровой рубль хранится не в коммерческом банке, а на платформе Центробанка, а доступ к нему можно получить через любое подключенное приложение. Даже если один банк перестанет работать, средства останутся доступными через другого участника. Это — преимущество. Счет открывается только по желанию, а те, кто привык к наличным, продолжат ими пользоваться. Однако по мере того, как торговые сети будут выставлять плакаты “принимаем цифровой рубль”, у потребителей появится стимул попробовать. Банки обязали внедрить сервис; для них это расходы на IT, но крупные игроки уже заложили их в бюджет, рассчитывая привлечь аудиторию сервисом мгновенных переводов без комиссий», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».