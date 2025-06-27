В Госдуме развеяли мифы о цифровом рубле

«Цифровой рубль хранится не в коммерческом банке, а на платформе Центробанка, а доступ к нему можно получить через любое подключенное приложение. Даже если один банк перестанет работать, средства останутся доступными через другого участника. Это — преимущество. Счет открывается только по желанию, а те, кто привык к наличным, продолжат ими пользоваться. Однако по мере того, как торговые сети будут выставлять плакаты “принимаем цифровой рубль”, у потребителей появится стимул попробовать. Банки обязали внедрить сервис; для них это расходы на IT, но крупные игроки уже заложили их в бюджет, рассчитывая привлечь аудиторию сервисом мгновенных переводов без комиссий», — заключил он.