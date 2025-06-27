Bloomberg: Китай открывает первое офшорное золотое хранилище в Гонконге

Торговля будет вестись в юанях с расчетами как в денежной форме, так и посредством физической поставки, в том числе в новое хранилище, управляемое гонконгским подразделением Bank of China Ltd, говорится в заявлении биржи. Два контракта, охватывающие разные уровни проб золота, будут запущены в четверг. По данным Bloomberg, чтобы привлечь трейдеров, биржа объявила об отмене сборов за использование хранилища до конца года.