Bloomberg: Китай открывает первое офшорное золотое хранилище в Гонконге

Согласно Bloomberg, этот шаг преследует сразу несколько целей: расширить международное присутствие биржи, укрепить влияние Китая на товарных и валютных рынках, а также усилить статус Гонконга как финансового центра.
Торговля будет вестись в юанях с расчетами как в денежной форме, так и посредством физической поставки, в том числе в новое хранилище, управляемое гонконгским подразделением Bank of China Ltd, говорится в заявлении биржи. Два контракта, охватывающие разные уровни проб золота, будут запущены в четверг. По данным Bloomberg, чтобы привлечь трейдеров, биржа объявила об отмене сборов за использование хранилища до конца года.
Как пишет новостное агентство, будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем золота, Китай стремится играть более значимую роль в формировании цен на этот металл. Особенно важно, что новые контракты номинированы в юанях — это соответствует стремлению Пекина сократить зависимость от доллара США и расширить международное использование юаня в торговле.
«Покупка и продажа золота через новое хранилище также значительно увеличат объем транзакций в офшорных юанях», — заявила в интервью Bloomberg Дорис Бао, основательница консалтинговой компании Gold Harvest. «Кроме того, хранилище позволяет Китаю импортировать золото за юани, а не за доллары», что будет способствовать дальнейшей де-долларизации, добавила Бао, которая также является консультантом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.