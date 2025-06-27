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Bloomberg: экспорт российской нефти упал до восьмимесячного минимума

Экспорт нефтепродуктов из России в июне сократился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Как сообщает Bloomberg, это произошло на фоне продолжительных работ на НПЗ, снабжающих балтийские порты, а также усилий по стабилизации внутренних запасов топлива перед предстоящим сезонным ростом спроса.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным аналитической компании Vortexa Ltd, проанализироанным Bloomberg, морские поставки нефтепродуктов в первые 20 дней июня составили около 2 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с октября прошлого года и на 8% меньше по сравнению с маем и июнем прошлого года. Наиболее значительное снижение — более 15% — зафиксировано на поставках из балтийских портов.

Поставки сырой нефти упали до минимального уровня с середины апреля, чему способствовали остановки на техническое обслуживание ключевого тихоокеанского порта, а также снижение объемов в Балтийском регионе.

Как сообщает Bloomberg, топочный мазут стал главным фактором снижения общего объема экспорта нефтепродуктов в этом месяце — его объемы упали на 16%, до 537 тысяч баррелей в сутки. Однако поставки мазута в Африку резко выросли, особенно в Египет. Экспорт сырья для НПЗ увеличился на 84%, до 132 тысяч баррелей в сутки — максимума с ноября прошлого года.

Экспорт бензина и компонентов для его смешивания составил менее 200 баррелей в сутки, а поставки авиационного топлива упали до девятимесячного минимума — всего 15 тысяч баррелей в сутки, что свидетельствует о мерах по укреплению внутренних запасов топлива.

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