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WSJ сообщила о попытках Безоса извлечь выгоду от конфликта Трампа и Маска

Основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пытается извлечь выгоду от конфликта президента США Дональда Трампа и миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом 25 июня сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Тлеющая вражда между президентом Трампом и Илоном Маском выдвигает потенциального победителя: Джеффа Безоса. Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе встреч обсуждались аспекты сотрудничества правительства США и компании Безоса по космической теме. Например, о возможности государственного финансирования и запуска пилотируемой космической миссии на Луну, которая должна будет осуществиться в течение президентского срока Трампа.

Ранее, 14 апреля, корабль New Shepard компании Blue Origin с певицей Кэти Перри и невестой американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес успешно осуществил полет на высоте 100 км над Землей.