WSJ сообщила о попытках Безоса извлечь выгоду от конфликта Трампа и Маска

«Тлеющая вражда между президентом Трампом и Илоном Маском выдвигает потенциального победителя: Джеффа Безоса. Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа», — говорится в публикации.