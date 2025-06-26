WSJ сообщила о попытках Безоса извлечь выгоду от конфликта Трампа и Маска

«Тлеющая вражда между президентом Трампом и Илоном Маском выдвигает потенциального победителя: Джеффа Безоса. Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе встреч обсуждались аспекты сотрудничества правительства США и компании Безоса по космической теме. Например, о возможности государственного финансирования и запуска пилотируемой космической миссии на Луну, которая должна будет осуществиться в течение президентского срока Трампа.
Ранее, 14 апреля, корабль New Shepard компании Blue Origin с певицей Кэти Перри и невестой американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес успешно осуществил полет на высоте 100 км над Землей.