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В Сбере озвучили название «столицы мошенников»

«Столицей мошенников» объявили Днепропетровск, где функционирует свыше 350 колл-центров, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Reuters

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что основной центр деятельности мошеннических колл-центров, действующих против России, сосредоточен в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск). «Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350−400 колл-центров в настоящее время в Днепре», — сообщил Кузнецов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

Он отметил, что функционированию этих структур содействуют украинские власти, предоставляя им помещения и сопутствующие сервисы. Дополнительным фактором, по словам Кузнецова, является наличие в Днепропетровской области русскоязычного населения, говорящего без выраженного акцента, что критически важно для мошенников при взаимодействии с российскими гражданами. «Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах», — подчеркнул представитель Сбербанка.

Кузнецов добавил, что, несмотря на некоторое снижение числа подобных колл-центров, их эффективность сохраняется на прежнем уровне. «То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными», — объяснил он.

Кроме того, все мошеннические колл-центры, по словам топ-менеджера, обладают организованной инфраструктурой и используют централизованные сервисы для управления, включая CRM-системы, находящиеся за пределами Украины. «Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус», — резюмировал Кузнецов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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