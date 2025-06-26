В Сбере озвучили название «столицы мошенников»

Он отметил, что функционированию этих структур содействуют украинские власти, предоставляя им помещения и сопутствующие сервисы. Дополнительным фактором, по словам Кузнецова, является наличие в Днепропетровской области русскоязычного населения, говорящего без выраженного акцента, что критически важно для мошенников при взаимодействии с российскими гражданами. «Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах», — подчеркнул представитель Сбербанка.