У россиян растет просрочка по кредиткам

Все больше россиян уходят в просрочку по кредитным картам, следует из данных БКИ «Скоринг бюро», с которыми ознакомился Forbes. На 31 мая 2025 года по 8,3 млн кредиток платежи были просрочены более, чем на 90 дней. Для сравнения на 1 января число карт с такой просрочкой составляло 7,7 млн, а год назад — 6,9 млн. Как снежный ком, растет и совокупная просроченная задолженность по картам с просрочкой более 90 дней. Так, на конец мая 2025 года она приблизилась к 575,9 млрд рублей, хотя еще на начало года составляла 508,3 млрд рублей, а год назад — 426,7 млрд рублей.
Из данных БКИ следует, что постепенно увеличивается просрочка не только на 90 дней, но и на более короткие сроки — 30 и 60 дней. Общую долю кредиток с разным сроком просрочки в мае 2025 года аналитики «Скоринг бюро» оценили в 12% от общей выдачи, а совокупные долги по ним в «карточном» портфеле банков — в 11,3%. Год назад речь шла о 10,3% и 10,7% соответственно.
То, что россияне стремительно выходят на просрочку по кредиткам, отмечают и другие бюро кредитных историй. Например, Объединенное кредитное бюро (ОКБ) оценивало число банковских клиентов, которые не платили по картам более 30 дней, на начало 2025 года в 2,35 млн человек и отмечало ухудшение платежной дисциплины владельцев карт. «Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, и пик его реализации с выходом в просроченную задолженность и дефолты приходится на текущий момент. Эта тенденция коснулась и кредитных карт», — пояснял прогноз гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
Эксперты, опрошенные Forbes, называют несколько причин для роста просрочки в сегменте кредитных карт. Одна из них — высокая закредитованность заемщиков. К примеру, по оценке ОКБ, у владельцев кредитных карт в среднем было открыто по 2,67 ссуды. «Рост просрочки — следствие закредитованости россиян. У половины заемщиков сейчас есть более двух действующих кредитных продукта, у трети открыто более трех. Все эти потребители разных кредитных продуктов — одни и те же люди. Если у них случаются финансовые проблемы, это отражается в статистике разных сегментов розницы», — говорит старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.
Вторая причина — вызревание кредитов, выданных в период кредитного бума. В первой половине 2024 года банки активно наращивали выдачу кредитных карт. Во втором полугодии выдачи охладились, но смогли повлиять на годовой результат. В материале «О развитии банковского сектора» за декабрь 2024 года ЦБ отмечал, что кредитные карты в 2024 году внесли «значительный вклад» в рост портфеля необеспеченных потребкредитов, так как выдачи в этом сегменте были менее чувствительными к высокой ключевой ставке. Заемщики же весь год наращивали утилизацию карточных лимитов, оплачивая текущие расходы заемными средствами, а остатки собственных сберегая на депозитах под высокий процент, добавляет регулятор. В банковском секторе рост просроченной задолженности в потребительских кредитах ожидаемый — сейчас наблюдается вызревание кредитов, которые банки активно выдавали в прошлом году, согласен управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, на фоне роста ставок в потребкредитовании спрос населения сместился на кредитные карты с льготным периодом, поэтому текущий рост просроченной задолженности по кредитным картам на банковском рынке стал следствием выдач прошлого года.
Третья причина — недоступность иных кредитных продуктов, например, кредитов наличными. Сейчас лишь четверть россиян получают одобрение по заявкам на такие кредиты. Аппетит к риску у банков снижен из-за жесткого макропруденциального регулирования: высокие макропруденциальные надбавки связывают капитал банка, а на выдачи закредитованным заемщикам стоят количественные ограничения. «Если заемщики не имеют возможность перекредитоваться, а действующие макропруденциальные лимиты это ограничивают, во-первых, растет просрочка по уже выданным кредитам. А во-вторых, они ищут деньги в новом месте. В этой связи очень примечательно, например, увеличение спроса на займы в ломбардах», — объясняет Анна Стогниенко. По данным ЦБ, за 2024 год ломбарды выдали займы населению на сумму 302 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2023 году.
Наконец, собеседники Forbes указывают и на значительное омоложение просрочки. «В апреле 2025 года ЦБ отмечал, что “выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории”, — напоминает Дмитрий Грицкевич. По словам Анны Стогниенко, молодежь нередко начинает свою кредитную историю с карт, и не у всех знакомство с особенностями кредита проходит гладко и без просрочек.
По прогнозам ОКБ, к концу I полугодия число неплательщиков по картам достигнет 3,84 млн человек, что станет историческим максимумом для этого сегмента банковской розницы. По оценке управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, просрочка вызреет уже летом-осенью 2025 года.
«На фоне снижения портфелей задолженности по необеспеченным кредитам уровень просроченной задолженности по ним на банковском рынке пока продолжает расти и по итогам апреля достиг 8,6%», — говорит Дмитрий Грицкевич. Стоимость кредитного риска в необеспеченном потребительском кредитовании для банков, по имеющейся статистике, тоже растет. В I квартале она достигла 3,6% — максимального значения с пандемии 2020 года. «При этом регулятор ожидает, что в целом за 2025 году показатель стоимости кредитного риска все же снизится и составит 2,5−2,9%», — надеется Грицкевич.
Forbes отправил запрос крупнейшим розничным банкам. На момент публикации ни одна кредитная организация на него не ответила.