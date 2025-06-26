У россиян растет просрочка по кредиткам

Вторая причина — вызревание кредитов, выданных в период кредитного бума. В первой половине 2024 года банки активно наращивали выдачу кредитных карт. Во втором полугодии выдачи охладились, но смогли повлиять на годовой результат. В материале «О развитии банковского сектора» за декабрь 2024 года ЦБ отмечал, что кредитные карты в 2024 году внесли «значительный вклад» в рост портфеля необеспеченных потребкредитов, так как выдачи в этом сегменте были менее чувствительными к высокой ключевой ставке. Заемщики же весь год наращивали утилизацию карточных лимитов, оплачивая текущие расходы заемными средствами, а остатки собственных сберегая на депозитах под высокий процент, добавляет регулятор. В банковском секторе рост просроченной задолженности в потребительских кредитах ожидаемый — сейчас наблюдается вызревание кредитов, которые банки активно выдавали в прошлом году, согласен управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, на фоне роста ставок в потребкредитовании спрос населения сместился на кредитные карты с льготным периодом, поэтому текущий рост просроченной задолженности по кредитным картам на банковском рынке стал следствием выдач прошлого года.