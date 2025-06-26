Силуанов объяснил, что происходит с экономикой России вместо рецессии

По данным Всемирного банка, в 2024 году рост ВВП России составил 3,4%. Однако организация, как и Международный валютный фонд, прогнозируют снижение темпов роста в 2025—2026 годах. Правительство и Центробанк также ожидают рост ВВП по итогам 2025 года ниже, чем в прошлом году. Минэкономразвития полагает, что ВВП вырастет на 2,5%, Банк России — на 1−2%.