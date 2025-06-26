Российскому магнату вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены

Как отмечает издание, суд в Лондоне вынес приговорил российского нефтетрейдера и главы Gulfsands Petroleum Plc. Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно по иску его экс-супруги из-за нарушения предписаний суда после развода.
Елена Крупеева заявляла, что муж неоднократно нарушал предписания суда в рамках бракоразводного процесса, в том числе отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек — суммарный размер задолженности она оценила более чем в £837 тыс.
Супруги прожили в браке более 35 лет: они поженились в России в 1988 году, в Британию переехали в 1993-м и получили гражданство через семь лет. Причиной развода стала вторая семья Крупеева в России, которую он скрывал от жены около 20 лет.
Как отмечает агентство Bloomberg, в браке супруги владели семикомнатным домом в Лондоне стоимостью £15 млн, резиденциями в Португалии и Турции. У них был штат прислуги, праздники они проводили на зарубежных курортах.