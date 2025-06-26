Российская нефть подешевела на $10 на фоне перемирия Ирана и Израиля

Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. По итогам торгов этого дня стоимость марки Urals на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) упала почти на $9 — до $56,51 за баррель, на базисе FOB Новороссийск она снизилась также почти на $9 — до $56,66 за баррель. Цена премиальной ESPO на базисе FOB Козьмино просела на $7 — до $63,48 за баррель.