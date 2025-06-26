Россиянам объяснили правила открытия социальных счетов

Эксперт также подчеркнула, что одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад, при этом они могут быть в разных банках. При этом вклад не может превышать 50 000 рублей и открываться на срок на один год, но может пролонгироваться на тот же срок. Сами договоры в электронной форме можно будет оформить только на «Госуслугах» и подписать только электронной подписью. Все операции по таким счетам проводятся в только российских рублях.