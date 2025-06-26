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Россиян научили, как защитить сбережения от мошенников

О том, как россиянам защитить сбережения на банковской карте от мошеннических схем, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Онлайн-платежи неотъемлемая часть нашей жизни: такси, оплата ЖКУ, маркетплейсы — всё это быстро и удобно. Но есть и обратная сторона медали: крупная сумма на обычной дебетовой карте делает гражданина приоритетной мишенью для киберпреступников», — сказано в публикации в телеграм.

Как отмечает ведомство, даже осторожные пользователи могут вовремя не распознать фишинговый ресурс или поддаться приемам социальной инженерии. Чтобы защитить деньги, россиянам следует соблюдать несколько правил.

Прежде всего, говорится в публикации, на карте нужно держать «оперативный минимум» и использовать его только для текущих расходов. Основные сбережения лучше хранить на счетах или вкладах.

В МВД также рекомендуют создавать для конкретных операций или на короткий срок виртуальные карты — если данные утекут, основная карта останется в безопасности. Кроме того, следует ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок и подключить push-уведомления.

«Заведите отдельную карту или счет исключительно для подключенных автоплатежей (ЖКУ, подписки). Пополняйте его только на нужную сумму. Это изолирует ваши основные средства и автоплатежи от риска, а также поможет их оценить и контролировать», — добавляется в публикации.

Помимо этого, в ведомстве предлагают узнать, как мгновенно заблокировать карту через мобильное приложение банка, не только по звонку.

«Помните: осознанное управление деньгами и разумные меры предосторожности сводят шансы мошенников к минимуму», — заключается в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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