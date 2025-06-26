Россиян научили, как защитить сбережения от мошенников

«Заведите отдельную карту или счет исключительно для подключенных автоплатежей (ЖКУ, подписки). Пополняйте его только на нужную сумму. Это изолирует ваши основные средства и автоплатежи от риска, а также поможет их оценить и контролировать», — добавляется в публикации.