Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

«Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов. Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране», — говорится в публикации.
Уточняется, что с 23 ноября 2023 года уже были запрещены прямые поставки в Россию такого материала из Нидерландов.
В июне текущего года было выявлено три случая заражения карантинными объектами, а именно повиликой и западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Подобные систематические случаи подтверждают отсутствие мер, направленных на обеспечение фитосанитарной безопасности при экспорте.
Согласно информации ФГИС «Аргус-Фито» на 22 июня 2025 года, в Россию привезли 9,6 млн штук посадочного материала и 530,5 тонн семенного материала нидерландского происхождения. В 2024 году этот показатель составил 41,6 млн штук и 671,9 т.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 14 мая рассказал, как в России обеспечивают продовольственную безопасность. По его словам, несмотря на непростую эпизоотическую обстановку в мире в 2025 году, в России ситуация остается стабильной.