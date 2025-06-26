Открытый грабеж — Путин о заморозке активов РФ на Западе

«Все мы хорошо знаем, это не секрет: значительный объем наших золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — сказал российский лидер.
При этом он уточнил формулировку, назвав действия Запада в части российских резервов грабежом.
«Все-таки у меня образование юридическое. Я сказал “кража” наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное похищение, а это открытое — это грабеж. И поэтому мы, конечно, же нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные расчетные и финансовые инструменты, и будем делать это во взаимодействии с дружественными государствами», — заявил российский лидер.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.