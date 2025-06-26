Открытый грабеж — Путин о заморозке активов РФ на Западе

«Все мы хорошо знаем, это не секрет: значительный объем наших золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — сказал российский лидер.