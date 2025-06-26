Названы мегаполисы, где отмена льготной ипотеки не сдержала цены на жилье

За год, прошедший с момента завершения общей льготной ипотеки, темы подорожания новостроек в крупных городах России в среднем замедлились более чем в два раза. Если за весь период действия программы цены в миллионниках ежегодно росли в среднем на 21,5%, то за год без льготной ипотеки они увеличились лишь на 9,4%. Это выяснила «РБК Недвижимость» на основе данных федерального агентства недвижимости «Этажи».
Однако существенное замедление роста цен на новостройки произошло не во всех мегаполисах. В трех из них цены за последний год выросли более чем на 19%. А снижение цен за год наблюдается лишь в одном городе-миллионнике.
Где жилье и без льготной ипотеки подорожало значительно
Казань: +20,3% за год
Среди всех российских мегаполисов сильнее всего после завершения программы общей льготной ипотеки новостройки подорожали в Казани. В июне 2025 года средняя цена здесь достигла отметки 210,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за год на 20,3%. Прирост оказался даже больше, чем в период действия всеобщей льготной программы — тогда казанские новостройки ежегодно дорожали в среднем на 19,5%.
Всего же за последние пять лет (четыре года действия льготной ипотеки плюс год после нее) новостройки в Казани подорожали на 143,2%.
Омск: +19,9% за год
На втором месте по ценовой динамике за последний год Омск. Здесь средняя цена в новостройках составила 152,1 тыс. руб. за «квадрат», за год она выросла на 19,9%. Это в 1,6 раза меньше среднего ежегодного роста цен в Омске при льготной ипотеке (в среднем по 32,7% в год).
На протяжении всего периода действия программы новостройки в Омске дорожали неравномерно. Если в первые два года тут наблюдался очень бурный рост цен, до 60% в год, то в последний год прирост составил лишь 16,2%. То есть был даже ниже нынешнего показателя.
Этот же миллионник является лидером по росту цен за пять последних лет — новостройки здесь подорожали на рекордные для мегаполисов 243,7%.
Челябинск: +19,5% за год
Замыкает тройку лидеров среди миллионников по годовому росту цен Челябинск. Здесь в июне 2025 года средняя цена жилья в новостройках достигла отметки 133,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за год на 19,5%. Это лишь слегка меньше среднегодовой ценовой динамики в период действия всеобщей льготной ипотеки (21,8%). Всего за последние пять лет челябинская первичка прибавила в цене 158,1%.
В Москве за год после отмены общей льготной ипотеки новостройки подорожали на 9,7%, в среднем до 316,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Примерно так же (на 9,8%) они подорожали в последний год действия программы, а в предпоследний даже меньше (на 8,1%). Однако в первые два года действия программы льготной ипотеки был более существенный прирост — на 18,4−21,6% в год.
За пять последних лет цены на столичные новостройки выросли в цене на 87,3%. Это наименьшая пятилетняя динамика среди всех российских мегаполисов. К слову, также менее чем вдвое с середины 2020 года новостройки подорожали лишь еще в одном миллионнике — Екатеринбурге. Во всех остальных рост за этот период более чем двукратный.
Единственный мегаполис, где цены на новостройки за последний год немного снизились, это Уфа (снижение на 1,1%, до средних 168,5 тыс. руб. за 1 кв. м). При этом Уфа была одним из лидеров по росту цен на первичное жилье в последний год действия общей льготной ипотеки. Тогда цены здесь выросли на 33,4%. Выше этот показатель был лишь у Нижнего Новгорода, где новостройки тогда подорожали на 37,2%. Всего же за пять последних лет цены на первичное жилье в столице Башкирии выросли на 121,2%.
Влияние льготной ипотеки на цены в новостройках
Всеобщая льготная ипотека просуществовала почти четыре года — с конца весны 2020 года по середину 2024 года. Одна из главных претензий Центробанка к слишком долго продлившейся программе — разгон цен на новостройки. Это, в частности, привело, с существенному дисбалансу цен на первичном и вторичном рынках жилья. Если в первый год действия программы, по данным регулятора, цены в новостройках на 18% превышали цены на вторичке, то к последнему — на 54−57%.