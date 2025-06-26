Лавров объяснил, кому угрожает план Европы нарастить расходы на оборону

«Я думаю, угроза есть, конечно, угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Евросоюза и Великобритании, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом.