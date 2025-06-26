Эксперты F6 нашли майнеры-трояны в файлах бесплатных онлайн-библиотек

Анализ с помощью технологии Graph Threat Intelligence показал, что подобные угрозы содержались также в других онлайн-библиотеках. В месяц эти ресурсы посещают около 9 млн человек, из них около 10% используют для входа компьютеры. Вредоносное ПО вместе с тем обнаружили и на других русскоязычных и зарубежных сайтах — в интернет-магазинах и на площадках для хобби.