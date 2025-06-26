Эксперт предупредил об опасной детали в квитанциях ЖКУ

«Всем владельцам и арендаторам жилья в России рекомендуется проявлять особую осторожность при оплате коммунальных услуг», — отметил эксперт.
На этом фоне специалист посоветовал отказаться от бумажных квитанций и перейти на оплату через мобильные приложения банков, а также в личных кабинетах управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
Такой способ значительно снизит риск перевода денег мошенникам, заключил Уткин.
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