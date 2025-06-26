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Эксперт предупредил об опасной детали в квитанциях ЖКУ

Мошенники в последнее время активно занимаются подделкой коммунальных квитанций, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Никиту Уткина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

«Всем владельцам и арендаторам жилья в России рекомендуется проявлять особую осторожность при оплате коммунальных услуг», — отметил эксперт.

По его словам, мошенники рассчитывают на то, что граждане по невнимательности переведут им деньги. Особую опасность, продолжит Уткин, представляет использование QR-кодов — злоумышленники создают подделки, чтобы платежи поступали на их счета.

На этом фоне специалист посоветовал отказаться от бумажных квитанций и перейти на оплату через мобильные приложения банков, а также в личных кабинетах управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Такой способ значительно снизит риск перевода денег мошенникам, заключил Уткин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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