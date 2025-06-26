Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне слов Трампа о новом главе ФРС

В среду, 26 июня, индекс доллара (DXY) упал на 0,73%, до 96,997 пункта, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз котировки находились ниже этого уровня 1 марта 2022 года. К 13:00 индекс немного замедлил падение и терял 0,58%, до 97,145 пункта.
Так, курс евро к доллару (EUR/USD) на рынке форекс вырос на 0,74%, до $1,1745 за евро. Это максимум с 24 сентября 2021 года. К 13:00 падение замедлилось, котировки опускались на 0,57%, до $1,1726 за евро.
Индекс доллара США (DXY, USDX) измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют. В состав этой корзины входят: евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).
Доллар подешевел после того, как накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже есть несколько кандидатов на место главы ФРС США — сейчас этот пост занимает Джером Пауэлл. «Я знаю, кого я выберу, с точностью до трех-четырех человек. К счастью, он довольно скоро уйдет, потому что я считаю его ужасным», — сказал Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО.
Заявление американского президента привело к опасениям, что ставка ФРС США может быть понижена раньше времени, сообщает Bloomberg. Это возможно из-за преждевременном объявлении кандидатуры нового главы ФРС, о чем готовится сообщить Трамп к сентябрю-октябрю, писала ранее со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
По данным источников WSJ, возможными преемниками Пауэлла могут стать член управляющего совета ФРС Кевин Уорш или директор национального экономического совета Кевин Хассетт. Один из источников WSJ подчеркнул, что уход Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС может произойти даже этим летом, к чему может побудить «гнев президента». Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает лишь в мае 2026 года.
«Рынки, вероятно, негативно отреагируют на любые преждевременные попытки назвать преемника Пауэлла, особенно если решение будет выглядеть политически мотивированным», — говорит глава отдела валютного рынка Азии в InTouch Capital Markets Киран Уильямс.
Эксперт добавляет, что этот шаг может привести к потере независимости ФРС и подорвать к ней доверие. По его словам, за этим может последовать пересмотр ожиданий по ставкам и переоценке позиций по доллару.
«Это фактически снижает влияние Пауэлла, поскольку все переключают внимание на будущего председателя», — отмечает управляющий портфелем Wilson Asset Management в Сиднее Мэтью Хаупт. По его словам, это шаг в сторону более мягкой политики.
Последние новости о Пауэлле добавляют риска для доллара и гособлигаций США, которые теряют привлекательность из-за неопределенности вокруг последствий торговой войны США и растущего бюджетного дефицита, подчеркивает Bloomberg.
В связи с давлением Трампа на ФРС, рынок повысил вероятность снижения ключевой ставки ФРС на следующем июльском заседании до 25% против 12% неделю назад. Теперь ожидается снижение ставки к концу года в среднем на 64 базисных пункта, а не на 46 пунктов, как в прошлом прогнозе 20 июня.
«Риск дополнительных негативных шоков повышен, и мы ожидаем дальнейшего роста тарифных ставок в США. В результате наш базовый сценарий предполагает завершение фазы “американской исключительностию, — пишут аналитики JPMorgan.
Завершение эпохи «исключительности» стало ключевым фактором ослабления доллара в последние месяцы, поскольку инвесторы ставят под сомнение его статус доминирующей резервной валюты и основной «безопасной гавани» среди валют, пишет CNBC.
Ранее Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики. По его словам, если экономика будет оставаться сильной, а инфляция не будет продолжать устойчиво снижаться к целевым 2%, Федрезерв готов проводить ограничительную политику более долгий период времени. Но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится или инфляции будет снижаться быстрее прогнозов, то регулятор готов смягчить ДКП, уточнил Пауэлл.
Говоря о влиянии тарифов Трампа, глава ФРС упомянул о том, что инфляция может быть временной. Он отметил, что влияние тарифов на инфляцию во время первой администрации Трампа оказалось именно таким.