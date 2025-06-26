Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне слов Трампа о новом главе ФРС

Доллар подешевел после того, как накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже есть несколько кандидатов на место главы ФРС США — сейчас этот пост занимает Джером Пауэлл. «Я знаю, кого я выберу, с точностью до трех-четырех человек. К счастью, он довольно скоро уйдет, потому что я считаю его ужасным», — сказал Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО.