«Дочка» «Русала» проиграла спор о свопах в западной юрисдикции

Спор возник из-за валютных свопов, заключенных в 2019 году. В феврале 2022-го банк потребовал от RTI дополнительного обеспечения ($43,5 млн) из-за падения рубля, но компания отказалась платить, опасаясь санкций. Арбитраж в Лондоне в сентябре 2024 года обязал RTI выплатить долг, а суд Джерси в мае 2025-го постановил исполнить это решение, отметив, что компания не проявила должной осмотрительности при оценке санкционных рисков.