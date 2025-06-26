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«Дочка» «Русала» проиграла спор о свопах в западной юрисдикции

Королевский суд острова Джерси постановил исполнить решение Лондонского арбитража о взыскании с RTI Ltd. — «дочки» «Русала» — (MOEX: RUAL) €213,8 млн в пользу немецкого банка OWH SE (бывшая европейская «дочка» ВТБ). Компания пыталась оспорить выплату, ссылаясь на санкции против ВТБ, но суд счел ее опасения необоснованными.

Источник: Reuters

Спор возник из-за валютных свопов, заключенных в 2019 году. В феврале 2022-го банк потребовал от RTI дополнительного обеспечения ($43,5 млн) из-за падения рубля, но компания отказалась платить, опасаясь санкций. Арбитраж в Лондоне в сентябре 2024 года обязал RTI выплатить долг, а суд Джерси в мае 2025-го постановил исполнить это решение, отметив, что компания не проявила должной осмотрительности при оценке санкционных рисков.

RTI пыталась оспорить решение, заявляя, что раскрытие информации об активах создаст риск новых исков, но суд отклонил эти доводы. «Русал» намерен обжаловать вердикт.

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