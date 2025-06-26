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Депутат спрогнозировал, когда ставка ЦБ снизится до 17% годовых

К концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до значения в 17−18%. Об этом в интервью Финансам Mail в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Алатолий Аксаков.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Источник: Агентство «Москва»

«Совет директоров Центрального банка будет рассматривать на заседании ключевую ставку. Скорее всего, регулятор снизит ее до 0,5−0,25%», — отметил он.

При этом парламентарий спрогнозировал, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть к более серьезному понижению ставки. Так ЦБ, по его словам, поможет российскому бизнесу конкурировать с иностранным.

Аксаков предположил, что до конца года ставка может снизиться до 17−18%. При этом он добавил, что все зависит от внутреннего состояния экономики от инфляционных процессов.

Кроме того, парламентарий отметил, что банки уже начали снижать процент по кредитам. И это по его словам, сигнал для Центрального банка.

«В принципе возможны еще и ставка до 15%. Тут все зависит от внешних обстоятельств», — добавил депутат.

Совет директоров Центробанка 6 июня 2025 года принял решение о снижении ключевой ставки. На своем историческом максимуме — 21% — ставка продержалась с октября 2024 года. Сейчас ее показатель составляет 20%. Следующее заседание совета директоров запланировано на 25 июля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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