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CNN: активисты призывают бойкотировать Макдоналдс

Макдоналдс стал новой целью народной кампании «экономического бойкота», которая ранее затрагивала другие крупные компании с переменным успехом.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает CNN, организация People’s Union USA во главе с Джоном Шварцем призывает людей бойкотировать Макдоналдс с ближайшего вторника по следующий понедельник. В посте в Instagram* (признана экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России) Шварц объясняет, что требует «справедливых налогов, прекращения необоснованного роста цен, реального равенства и ответственности корпораций».

Ранее в этом году Шварц привлек к себе внимание на национальном уровне, когда его группа призвала к «экономическому бойкоту» Walmart, Target и Amazon по разным причинам, включая сворачивание программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Макдоналдс в своем комментарии для CNN заявил, что разочарован «вводящими в заблуждение обвинениями, искажающими наши ценности и неправильно интерпретирующими наши действия». Компания подчеркнула, что «приверженность инклюзивности остается неизменной», отметив «значимые возможности трудоустройства» для 800 тысяч работников ресторанов и миллионы долларов, потраченных на поставщиков.

Тем не менее, внимание к Макдоналдс приходит в не самый благоприятный для компании момент, отмечает CNN. Недавно сеть отчиталась о втором подряд квартале снижения продаж. Покупатели, особенно с низкими и средними доходами, сократили расходы на фоне экономической неопределенности.

Макдоналдс также столкнулся с критикой некоторых клиентов из-за цен. Восприятие ценности сети снизилось среди экономных покупателей: средняя цена товаров выросла примерно на 40% с 2019 года, говорится в материале CNN. Компания объясняет это ростом собственных издержек.

Инициатива «экономического бойкота» достаточно разрознена и нечетка, пишет CNN. Эксперты по потребительским бойкотам и корпоративной стратегии сомневаются, что она сможет существенно повлиять на финансовые показатели крупных компаний, которые она затрагивает, не говоря уже о всей американской экономике.

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