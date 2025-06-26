CNN: активисты призывают бойкотировать Макдоналдс

Тем не менее, внимание к Макдоналдс приходит в не самый благоприятный для компании момент, отмечает CNN. Недавно сеть отчиталась о втором подряд квартале снижения продаж. Покупатели, особенно с низкими и средними доходами, сократили расходы на фоне экономической неопределенности.