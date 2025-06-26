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Австралия ввела санкции против певца SHAMAN

Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в котором фигурируют 37 лиц и семь организаций, в том числе российский артист Ярослав Дронов (SHAMAN) и члены руководства ряда российских компаний.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в котором фигурируют 37 лиц и семь организаций, в том числе российский артист Ярослав Дронов (SHAMAN) и члены руководства ряда российских компаний.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Австралии.

Согласно документу, под санкции попали члены совета директоров компаний «Совкомфлот», «Газпром нефть», а также Газпромбанка.

Кроме того, в список санкций попали глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, актёр Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселёва и ряд других лиц.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову).

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