Австралия ввела санкции против певца SHAMAN

Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в котором фигурируют 37 лиц и семь организаций, в том числе российский артист Ярослав Дронов (SHAMAN) и члены руководства ряда российских компаний.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Австралии.
Согласно документу, под санкции попали члены совета директоров компаний «Совкомфлот», «Газпром нефть», а также Газпромбанка.
Кроме того, в список санкций попали глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, актёр Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселёва и ряд других лиц.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову).