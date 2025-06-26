Аналитик рассказал, как изменятся финансовые привычки россиян

Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в первом полугодии Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых, а во втором она может уменьшиться до 14%. Однако вероятное снижение ключевой ставки будет происходить по мере замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, поэтому монетарная политика останется жесткой.
«Уменьшение номинальных процентных ставок может несколько оживить потребительское кредитование и ипотеку. То есть во втором полугодии можно ожидать более высокого спроса на недвижимость, автомобили, импортную технику», — сказал эксперт.
При этом аналитик спрогнозировал дальнейшее замедление роста экономики, некоторое охлаждение рынка труда, меньший рост зарплат, а также снижение уверенности россиян в будущих доходах.
При ключевой ставке в 14−19% кредиты для граждан по-прежнему останутся дорогими, а депозиты — привлекательными. Это будет ограничивать склонность россиян к активному наращиванию потребления, заключил Михаил Васильев.
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