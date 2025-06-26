Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал, как изменятся финансовые привычки россиян

Россияне во втором полугодии 2025 года будут больше сберегать деньги и меньше тратить, заявил Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в первом полугодии Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых, а во втором она может уменьшиться до 14%. Однако вероятное снижение ключевой ставки будет происходить по мере замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, поэтому монетарная политика останется жесткой.

«Уменьшение номинальных процентных ставок может несколько оживить потребительское кредитование и ипотеку. То есть во втором полугодии можно ожидать более высокого спроса на недвижимость, автомобили, импортную технику», — сказал эксперт.

При этом аналитик спрогнозировал дальнейшее замедление роста экономики, некоторое охлаждение рынка труда, меньший рост зарплат, а также снижение уверенности россиян в будущих доходах.

При ключевой ставке в 14−19% кредиты для граждан по-прежнему останутся дорогими, а депозиты — привлекательными. Это будет ограничивать склонность россиян к активному наращиванию потребления, заключил Михаил Васильев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше