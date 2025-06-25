Зарплаты миллениалов и зумеров растут быстрее, чем в среднем по стране

«По итогам первого квартала 2025 года доходы зумеров увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поколение миллениалов показало рост на 16%. При этом в целом по России за январь — март 2025 года средняя зарплата увеличилась на 15,5%», — говорится в итогах исследования.
Средняя зарплата миллениалов превышает показатели зумеров почти в полтора раза — 98,7 тыс. рублей против 72,5 тыс. рублей. Среди миллениалов в лидерах по уровню доходов находится сектор добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата достигает 147 тыс. рублей. Следующими по уровню дохода идут сферы информации и связи (138 тыс. рублей) и профессиональной, научной и технической деятельности (117 тыс. рублей).
Зумеры также демонстрируют высокие показатели заработных плат в сфере добычи полезных ископаемых (109 тыс. рублей), строительстве (94 тыс. рублей), транспортировке и хранении (87 тыс. рублей), а также информации и связи (88 тыс. рублей).
Согласно данным исследования, значительная часть молодежи работает в обрабатывающих производствах (16%), торговле (16% миллениалов и 20% зумеров) и образовании (8%). Молодые специалисты активно участвуют в развитии ключевых секторов экономики страны.
По данным сервиса «Работа.ру», зарплатные ожидания зумеров в 2025 году увеличились на 16% по сравнению с показателем 2024 года и составили 121 тыс. рублей в месяц. При этом прирост ожидаемой зарплаты миллениалов составил 9%, а показатель достиг 144 тыс. рублей.