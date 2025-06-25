Зарплаты миллениалов и зумеров растут быстрее, чем в среднем по стране

«По итогам первого квартала 2025 года доходы зумеров увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поколение миллениалов показало рост на 16%. При этом в целом по России за январь — март 2025 года средняя зарплата увеличилась на 15,5%», — говорится в итогах исследования.