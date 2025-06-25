Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах в Вайлдберриз банке

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. В то же время отмечаем, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки», — сообщили в пресс-службе.
В объединенной компании подчеркнули, что у продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз банке счета: для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации.
В пресс-службе добавили, что отсутствие счета в Вайлдберриз банке не является основанием для блокировки личного кабинета. «Вместе с тем, мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании ФАС России как добросовестный участник рынка», — указали в объединенной компании.
О предостережении в адрес Wildberries ФАС сообщила ранее в среду. Ведомство отмечало, что компания разместила обновленную оферту и указала, что с 30 июня без открытия счета в Вайлдберриз банке невозможны регистрация новых продавцов и продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей.
Согласно сообщению антимонопольной службы, если требуемая операция не будет совершена, доступ к личным кабинетам продавцов будет ограничен. ФАС считает, что планируемое поведение Wildberries может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.