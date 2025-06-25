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Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах в Вайлдберриз банке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающееся открытия счетов продавцов в Вайлдберриз банке, сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries & Russ. При этом в компании указали, что открытие счета необходимо лишь для проверки новых продавцов, а обязательств по использованию счета у селлеров нет.

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Источник: Shutterstock

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. В то же время отмечаем, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки», — сообщили в пресс-службе.

В объединенной компании подчеркнули, что у продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз банке счета: для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации.

В пресс-службе добавили, что отсутствие счета в Вайлдберриз банке не является основанием для блокировки личного кабинета. «Вместе с тем, мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании ФАС России как добросовестный участник рынка», — указали в объединенной компании.

О предостережении в адрес Wildberries ФАС сообщила ранее в среду. Ведомство отмечало, что компания разместила обновленную оферту и указала, что с 30 июня без открытия счета в Вайлдберриз банке невозможны регистрация новых продавцов и продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей.

Согласно сообщению антимонопольной службы, если требуемая операция не будет совершена, доступ к личным кабинетам продавцов будет ограничен. ФАС считает, что планируемое поведение Wildberries может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.

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