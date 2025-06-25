Власти хотят штрафовать водителей без ОСАГО по камерам без переходного периода

Власти хотят отказаться от эксперимента по проверке ОСАГО у водителей по камерам дорожного движения. Изначально его планировалось запустить на год, еще с марта 2025-го. Предполагалось, что во время тестового периода автовладельцев без обязательного полиса штрафовать не будут, но начнут отправлять им предупреждения на Госуслугах. Это должно было помочь отладить систему и избежать ошибок.