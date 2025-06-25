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Власти хотят штрафовать водителей без ОСАГО по камерам без переходного периода

Власти хотят отказаться от эксперимента по проверке ОСАГО у водителей по камерам дорожного движения. Изначально его планировалось запустить на год, еще с марта 2025-го. Предполагалось, что во время тестового периода автовладельцев без обязательного полиса штрафовать не будут, но начнут отправлять им предупреждения на Госуслугах. Это должно было помочь отладить систему и избежать ошибок.

Источник: Freepik

Затем эксперимент отложили до июля, а сейчас его и вовсе предлагают отменить. С такой инициативой Минфин обратился в правительство. Письмо есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением. Вместо этого водителей без ОСАГО предлагается сразу начать штрафовать.

В Минфине сослались на то, что президент России Владимир Путин поручил ускорить введение автоматического контроля полисов. Правительство, ЦБ и МВД должны принять меры уже к 1 ноября этого года. В письме Минфина уточняется: результатом выполнения этого поручения будет запуск автоматической проверки ОСАГО. А также — выписка постановлений об административных нарушениях, то есть штрафов. ЦБ поддерживает запуск контроля полисов ОСАГО с помощью камер, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Там добавили: это повысит защищенность на дорогах всех автомобилистов. Из почти 40 млн водителей без ОСАГО ездят около 2−3 млн, отметил совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. По его словам, например, в Москве или Татарстане страховка есть почти у всех автовладельцев, однако в некоторых регионах без обязательной автогражданки ездит практически каждый второй.

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