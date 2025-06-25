ВЦИОМ: заработная плата в России неизбежно вырастет

Эксперт отметил, беседуя с ТАСС, что российский бизнес сталкивается с формированием экономики высоких заработных плат, несмотря на устойчивое сопротивление со стороны работодателей, традиционно ориентированных на низкий уровень оплаты труда для основной части коллектива.
Федоров подчеркнул, что модель низких зарплат доминировала долгий период, однако в условиях сокращения численности трудоспособного населения и рекордно низкой безработицы предприниматели вынуждены усиливать конкуренцию за квалифицированные кадры.
При этом, по словам Федорова, вместо повышения заработной платы многие компании по-прежнему отдают предпочтение административным мерам привлечения сотрудников. В качестве примера он привел инициативы по ограничению приема студентов на гуманитарные специальности в вузах на фоне сохраняющегося дефицита технических специалистов, вместо того чтобы расширять подготовку инженеров и увеличивать оплату труда востребованных работников.
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