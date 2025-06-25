Ставки ниже — выгода больше: понесут ли россияне деньги в банки

Ставки по вкладам физлиц в российских банках продолжают снижаться. В первую декаду июня 2025 года средняя максимальная ставка в топ-10 банков РФ опустилась ниже 19% годовых. По сравнению с пиком, достигнутым в конце прошлого декабря, снижение составило 2,5 процентного пункта. Однако инфляция замедлилась намного серьезнее, и реальная ставка оказывается сейчас даже выше, чем в начале года, достигая 13%.
Инфляция слабее ставок
Средняя максимальная ставка, по данным ЦБ, снижается стабильно на протяжении 15-й декады подряд. При этом в начале июня она снизилась сразу на половину процентного пункта — до 18,87%. В целом 85% банков первой двадцатки снизили доходность вкладов вслед за снижением ЦБ ключевой ставки с 21 до 20%. Характерно, что краткосрочные вклады дают куда большую доходность в сравнении со среднесрочными.
В то же время инфляция снижается опережающими темпами. Сезонно скорректированная аннуализированная инфляция (SAAR) в мае замедлилась сразу на два процентных пункта — до 4,5%. В некоторых секторах фиксируется и вовсе самая настоящая дефляция. Еще недавно показатели роста цен SAAR превышали 10%, как и показатели инфляции по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Таким образом, если на пике в начале года реальные ставки по вкладам (номинальная ставка минус инфляция) составляли около 12−13%, то сейчас они превышают 14%. Такого показателя в новейшей истории России еще не было. Стоит понимать, что для вкладчиков положительная реальная ставка даже в 2% считается очень хорошей.
В последние годы запредельно высокие депозитные проценты стали причиной мощного вливания средств в банки. За последние три года объем вкладов физлиц удвоился, а за прошлый год вырос почти на треть. Причем стоит отметить, что речь идет только о срочных вкладах, тогда как существуют еще и различные накопительные счета, которые также предлагают достаточно высокие проценты, сохраняя при этом возможность снять средства. Налоги на банковские вклады стали приносить сотни миллиардов рублей в бюджет ежегодно — настолько эти доходы были велики.
Снижение ставок продолжится
В последние месяцы рост срочных депозитов, впрочем, существенно замедлился. В первом квартале 2025 года он составил всего 0,6%. Однако вслед за весьма скромным снижением ключевой ставки и быстрым падением темпов инфляции тренды вновь могут развернуться. Побегут ли россияне снова класть все свободные средства на счет?
Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, вклады имеют определенную срочность, тогда как снижение инфляции, по сути, только началось и пока неустойчиво.
— Говоря хотя бы о среднесрочной перспективе, нельзя сделать достоверных выводов, что реальная доходность вкладов растет. И это не говоря уже о том, что снижение ставок по вкладам продолжится в соответствии с запущенным циклом смягчения ДКП. Оно будет длительным и устойчивым и наверняка еще обгонит снижение инфляции, которое неизбежно затормозит, — констатировал он.
Эксперт подытожил, что по описанным причинам новой волны ухода средств на вклады не будет.
— Кроме того, ей в общем-то и не из чего образоваться. К примеру, отток розничных инвестиций из фондовых инструментов во вклады уже произошел. Прирост средств на депозитных счетах будет за счет новых доходов и их индексации, но темпы прироста будут сильно ниже, чем в предшествующие годы, — считает Юрий Беликов.
Реальная ставка может быть оценена по-разному — не только как разница между ставкой по депозитам и текущей инфляцией, но и как разница к инфляционным ожиданиям населения или наблюдаемой населением инфляции, отмечает старший аналитик ЦЭП Газпромбанка Антон Фуфачев.
— Последний подход может быть более релевантен с точки зрения принятия решений о сбережениях населением. Несмотря на снижение инфляции, оба этих показателя значимой динамики к снижению в последние месяцы не демонстрировали. В то же время ставки по депозитам начали сокращаться. Поэтому реальная ставка, измеренная к ним, даже несколько сократилась — до 6% в первом случае и 4% во втором. Но это всё еще исторически высокие уровни, стимулирующие сберегательную активность населения, — указал собеседник «Известий».
Как считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, при принятии решения о размещении средств на депозитах люди все-таки больше ориентируются на номинальные ставки, которые с конца прошлого года практически непрерывно снижаются. Причем тенденция снижения ставок по вкладам должна продолжиться в предстоящие месяцы на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной политики в стране.
— В то же время данный процесс, вероятно, будет идти постепенно, и ставки по вкладам еще довольно долго будут оставаться на повышенном уровне, с запасом покрывая по крайней мере официальную инфляцию. Учитывая также дефицит надежных и понятных для большинства граждан альтернативных вариантов сбережения средств, приток денег на банковские вклады, думаю, продолжится, хотя и меньшими темпами, — прогнозирует эксперт.
«Навес» уберут постепенно
Таким образом, вряд ли стоит ожидать, что граждане в одночасье зальют банки деньгами. В то же время на вкладах накопилась колоссальная сумма, которая в какой-то момент может пойти обратно в экономику при смягчении денежно-кредитной политики. Некоторые эксперты считают, что возникла проблема «депозитного навеса», угрожающего устроить в этом случае «второе издание» галопирующей инфляции. Опрошенные «Известиями» аналитики с этим в целом не согласны и не считают, что есть какие-то причины для паники.
По словам Беликова, «проблема депозитного навеса» — это искусственная категория, придуманная теми же экономистами, которые считают, что разгон инфляции происходит от хорошей жизни потребителей.
Проблема с «навесом» депозитов несколько преувеличена, считает Додонов.
— Учитывая, что ключевая и депозитная ставки, скорее всего, будут далее снижаться довольно медленно, сберегательная модель поведения граждан, думаю, еще долго будет продолжать преобладать. И я не ожидал бы какого-то существенного выплеска денег с депозитов на потребительский рынок с соответствующими последствиями для инфляции. Кроме того, по данным АСВ, большая часть средств на депозитах принадлежит относительно небольшому числу состоятельных граждан, которые, если и решат забрать деньги из банков при дальнейшем снижении ставок, вряд ли кинутся массово тратить их, условно говоря, на картошку, колбасу или холодильники, — отмечает аналитик.
По словам директора аудиторско-консалтинговой компании «ТеДо» Алексея Бойко, инфляцию больше разгоняет не депозитный «навес», а отложенный спрос, как, например, в период коронавируса.
— Сегодня отложенного спроса не наблюдается. Скорее у населения есть возможность и потреблять, и формировать накопления. Дальнейшие перспективы депозитного «навеса» будут зависеть от действий государства в части развития рынка капитала и возможностей для частных инвесторов туда вкладываться, — отмечает эксперт.
Вряд ли мы увидим приток средств и на фондовый рынок. Как заявил Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер», «навес» возможен при условии сильного роста рынка акций.
— Как правило, резкий приток средств с депозитов на фондовый рынок происходит, когда акции уже торгуются с премией и рынок дорогой. Второй фактор — это реальная доходность. Пока разница между ставкой по вкладам и инфляцией остается высокой, депозиты будут востребованы, — считает собеседник «Известий».