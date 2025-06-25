Ставки ниже — выгода больше: понесут ли россияне деньги в банки

В то же время инфляция снижается опережающими темпами. Сезонно скорректированная аннуализированная инфляция (SAAR) в мае замедлилась сразу на два процентных пункта — до 4,5%. В некоторых секторах фиксируется и вовсе самая настоящая дефляция. Еще недавно показатели роста цен SAAR превышали 10%, как и показатели инфляции по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Таким образом, если на пике в начале года реальные ставки по вкладам (номинальная ставка минус инфляция) составляли около 12−13%, то сейчас они превышают 14%. Такого показателя в новейшей истории России еще не было. Стоит понимать, что для вкладчиков положительная реальная ставка даже в 2% считается очень хорошей.