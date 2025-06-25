«Севергрупп» Мордашова продала бывший завод Bosch

Завод, ранее известный как площадка Bosch Power Tools, был открыт в Энгельсе в 2008 году. На пике своего развития предприятие выпускало до 2 млн единиц продукции ежегодно, из которых более 500 тыс. поставлялись на российский рынок, остальное — экспортировалось. Немецкая компания объявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года из-за рисков использования продукции в «негражданских» целях, что нарушает политику Bosch, сообщал Bloomberg. В апреле 2023-го бизнес приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. На заводах, вошедших в контур сделки, после ее закрытия провели ребрендинг — ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз» и ООО «Бош Отопительные системы» сменили названия на ООО «Термотехника Энгельс», ООО «Энгельс Электроинструменты» и ООО «Энгельс Свечи зажигания».