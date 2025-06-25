Россиянам дали советы, как удвоить свою пенсию

Например, если человек получил право на пенсию в июне 2024 года и накопил 121 ИПК, то при обращении за выплатой в июне 2025-го размер пенсии увеличится на 7% — до 28,3 тыс. рублей. А если он подождет 10 лет, то его пенсия составит уже около 59,7 тыс. рублей — в 2,25 раза больше, чем при немедленном выходе.