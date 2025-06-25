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Россиянам дали советы, как удвоить свою пенсию

Россияне могут увеличить свою пенсию вдвое, если подадут заявление на ее назначение спустя 10 лет после получения права, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

По его словам, закон «О страховых пенсиях» позволяет гражданам самим выбирать, когда именно подать заявление. Чем позже это произойдет — в пределах 10 лет, — тем выше будет итоговая сумма выплат. Повышение достигается за счет специальных коэффициентов, которые применяются как к фиксированной части пенсии (от 1,056 до 2,11), так и к индивидуальным пенсионным коэффициентам — ИПК (от 1,07 до 2,32).

Например, если человек получил право на пенсию в июне 2024 года и накопил 121 ИПК, то при обращении за выплатой в июне 2025-го размер пенсии увеличится на 7% — до 28,3 тыс. рублей. А если он подождет 10 лет, то его пенсия составит уже около 59,7 тыс. рублей — в 2,25 раза больше, чем при немедленном выходе.

При этом важно учитывать: в 2025 году никто из россиян не сможет выйти на страховую пенсию по возрасту — таковы параметры текущей пенсионной реформы. В 2026 году это право получат женщины в 59 лет и мужчины в 64 года. Для получения пенсии по старости нужно не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

По последним данным, средний размер пенсии с февраля 2025 года составляет около 25 тыс. рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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