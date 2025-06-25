Россиянам дали советы, как удвоить свою пенсию

По его словам, закон «О страховых пенсиях» позволяет гражданам самим выбирать, когда именно подать заявление. Чем позже это произойдет — в пределах 10 лет, — тем выше будет итоговая сумма выплат. Повышение достигается за счет специальных коэффициентов, которые применяются как к фиксированной части пенсии (от 1,056 до 2,11), так и к индивидуальным пенсионным коэффициентам — ИПК (от 1,07 до 2,32).
Например, если человек получил право на пенсию в июне 2024 года и накопил 121 ИПК, то при обращении за выплатой в июне 2025-го размер пенсии увеличится на 7% — до 28,3 тыс. рублей. А если он подождет 10 лет, то его пенсия составит уже около 59,7 тыс. рублей — в 2,25 раза больше, чем при немедленном выходе.
При этом важно учитывать: в 2025 году никто из россиян не сможет выйти на страховую пенсию по возрасту — таковы параметры текущей пенсионной реформы. В 2026 году это право получат женщины в 59 лет и мужчины в 64 года. Для получения пенсии по старости нужно не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.
По последним данным, средний размер пенсии с февраля 2025 года составляет около 25 тыс. рублей.
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