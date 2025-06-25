Россиян предупредили о схеме мошенников с работой

«Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства — они искусственно формируют отношения “начальник-подчинённый”, чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый “руководитель” просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег — даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.