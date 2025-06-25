Россиян предупредили о схеме мошенников с работой

Как говорится в пресс-релизе банка, жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».
Схема заключается в следующем. Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора, быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве, и даже дают задания, имитируя рабочий процесс.
Однако спустя несколько дней злоумышленники срочно просят помочь — перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники могут как попросить еще денег, так и исчезнуть.
«Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства — они искусственно формируют отношения “начальник-подчинённый”, чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый “руководитель” просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег — даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
Чтобы защититься, ВТБ рекомендовал проверять работодателя через официальные контакты компании, никому не переводить деньги, даже при обещании компенсации, и быть осторожными с подозрительными номерами.
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