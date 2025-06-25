Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

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Газпромбанк: что может предложить клиентам и какие перспективы в 2025 году

В Российской Федерации работает множество банков, обслуживающих граждан и организации. Каждый из них имеет свои особенности, способные стать как минусами, так и плюсами. В статье рассказываем о ключевых направлениях работы Газпромбанка, его достижениях и вызовах, с которыми финансовое учреждение столкнулось.