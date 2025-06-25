Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

«Внести в указ президента от 31 марта изменения, заменив слова “До 1 июля 2025 г.” словами до “1 октября 2025 г.”, — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Срок действия ранее выданного разрешения истекал 1 июля.
После начала военной операции и введения санкций Западом Газпромбанк, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, долгое время был одним из немногих крупных российских банков, через который резидентам США было разрешено совершать транзакции.
После введения в ноябре 2024 года американским Минфином санкций против Газпромбанка Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. Глава государства сохранил за Газпромбанком статус уполномоченного банка. Оплата могла быть произведена в другой кредитной организации, но обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика в Газпромбанке.
Указом, опубликованным 5 декабря 2024 года, Путин разрешил перечислять средства за газ на счет «Газпрома» в другой кредитной организации. На открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств в рублях, поступающих как от иностранного покупателя, так и от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем газа.