Ормузский пролив: узкое горлышко глобальной энергетики

Однако даже удары США по ядерным объектам Ирана не являются гарантией для перекрытия Ормузского пролива. Да, раньше Иран сдерживало то, что если он перекроет пролив заранее, тогда США точно вмешаются. Сейчас же его сдерживает то, что американские ВВС не наносили ударов ни по оборонным объектам, ни пытались свергнуть режим и уничтожить духовного лидера Ирана. Но если Ормуз будет все-таки перекрыт, то у США как раз и появятся все эти цели. Кроме этого Иран не сможет поставлять свою нефть на рынок, объем которой составляет примерно 1,5 млн баррелей в сутки.