Минпромторг рассказал, как будет работать механизм «российской полки»

«Пакет законопроектов о так называемой “российской полке” сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти», — сообщил Чекушов.
Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») 6 июня говорил, что законопроект о «национальной полке» готовится к внесению в Госдуму.
«Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране», — рассказал Чекушов.
Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться.
«Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости», — уточнил замминистра.
По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта — обеспечить популяризацию российских товаров.
«Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона», — добавил Чекушов.
В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о «российской полке» товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.