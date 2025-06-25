Минпромторг рассказал, как будет работать механизм «российской полки»

«Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране», — рассказал Чекушов.