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Минпромторг рассказал, как будет работать механизм «российской полки»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм «российской полки» в торговых сетях: минимум и максимум объема товаров в законе устанавливаться не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара.

Источник: © РИА Новости

«Пакет законопроектов о так называемой “российской полке” сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти», — сообщил Чекушов.

Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») 6 июня говорил, что законопроект о «национальной полке» готовится к внесению в Госдуму.

«Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране», — рассказал Чекушов.

Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться.

«Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости», — уточнил замминистра.

По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта — обеспечить популяризацию российских товаров.

«Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона», — добавил Чекушов.

В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о «российской полке» товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.